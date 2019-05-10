Федор Конюхов впервые в мире переплыл южную часть Тихого океана на весельной лодке

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, который переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб экспедиции.

Как отмечается, он пересек финишную черту 9 мая в 18.00 UTC. Конюхов плыл на лодке «Акрос» 154 дня 13 часов и 37 минут.

Рекорд был зафиксирован Обществом океанских гребцов.

Ранее сообщалось, что лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане.