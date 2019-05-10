Папа Римский потребовал данные о священниках-педофилах

Папа Римский Франциск выпустил указ, обязывающий католических священников сообщать о сексуальных преступлениях своих коллег. Указ опубликован на сайте Ватикана.

В соответствии с указом, жертвы сексуального насилия со стороны священнослужителей теперь смогут обращаться за помощью непосредственно в Ватикан.

Ранее понтифик принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников.

Также служитель церкви был приговорен к шести месяцам условного заключения за то, что не сообщил о сексуальных преступлениях священника-педофила Бернарда Прейнта.