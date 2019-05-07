Москвичам пообещали резкое ухудшение погоды на 9 мая

Синоптики сообщили о температурном максимуме, зафиксированном в Москве с начала года, передает ФАН.

Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ поднялись до 24,8°С, однако температура не побила рекорд 1967 года.

Кроме того, москвичам пообещали резкое ухудшение походы на 9 мая.

Отмечается, что сильный ветер и гроза могут сократить авиашоу во время парада Победы на Красной площади.

Ранее сообщалось, что 8 мая с запада к столичному региону подойдет атмосферный фронт с волнами.