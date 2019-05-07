В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Представители аэропорта Шереметьево прокомментировали размещенный в соцсетях видеоролик, на котором неизвестные должностные лица смеются над пожаром, возникшем в экстренно приземлившемся самолете Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Шереметьево заявили, что по факту инцидента начато срочное служебное расследование. При этом представители аэровокзала подчеркнули, что работники Группы компаний МАШ и «Аэрофлота» «никаким образом не фигурировали» на данном видео.
Сотрудники Шереметьево потребовали, чтобы должностные лица были строго наказаны.
Ранее появилось видео начала пожара на борту SSJ-100 в Шереметьево из иллюминатора.