В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

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Представители аэропорта Шереметьево прокомментировали размещенный в соцсетях видеоролик, на котором неизвестные должностные лица смеются над пожаром, возникшем в экстренно приземлившемся самолете Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Шереметьево заявили, что по факту инцидента начато срочное служебное расследование. При этом представители аэровокзала подчеркнули, что работники Группы компаний МАШ и «Аэрофлота» «никаким образом не фигурировали» на данном видео.

Сотрудники Шереметьево потребовали, чтобы должностные лица были строго наказаны.

Ранее появилось видео начала пожара на борту SSJ-100 в Шереметьево из иллюминатора.