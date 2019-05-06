В Кремле прокомментировали отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщает ТАСС

но не делает поспешных выводов. Об этом в понедельник заявил , отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать [что-то по этому поводу], потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь — о каких решениях, что привело к таким решениям», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не спешили бы делать какие-то поспешные заключения.