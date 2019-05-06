41 человек погиб при ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

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В Следственном комитете России заявили, что в результате ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, при аварии выжили четыре члена экипажа лайнера.

Как отмечается, на борту самолета находились 78 человек.

Ранее СМИ сообщили, что более 40 человек могли погибнуть в сгоревшем SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.