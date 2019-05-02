Русская школа загорелась в столице Абхазии

Вторая русская школа имени Пушкина загорелась в самом центре столицы Абхазии Сухуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Как отмечается, пожар произошел утром в четверг, 2 мая. Огонь был замечен на крыше.

В настоящее время борьбу с огнем ведут более 100 пожарных, пожар удалось локализовать.

«Крыша здания сгорела, но нам удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом. Говорить о причинах и ущербе пока рано», — отметил глава МЧС Лев Квициния.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.