Синоптики рассказали о погоде в День Победы

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади во время парада в честь Дня Победы, 9 мая 2018 года
Sergei Karpukhin/Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в День Победы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, 9 мая в регионе не ожидают холодной погоды. При этом нельзя исключать, что погода будет облачной.

«Но похолодания заметного, с заморозками, не ожидаем, и наиболее вероятная температура +15-18°С градусов», — сказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Москве.