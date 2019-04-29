Синоптики рассказали о погоде в День Победы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в День Победы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, 9 мая в регионе не ожидают холодной погоды. При этом нельзя исключать, что погода будет облачной.

«Но похолодания заметного, с заморозками, не ожидаем, и наиболее вероятная температура +15-18°С градусов», — сказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Москве.