На участке оранжевой ветки метро произошел сбой

На Калужско-Рижской ветке столичного метро произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере метрополитена.

Отмечается, что интервалы между поездами на оранжевой ветке были увеличены.

«На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам», — говорится в сообщении.

По данным на 18.35, движение было восстановлено, однако в комментариях некоторые пассажиры пожаловались, что в настоящее время в поезд нельзя зайти из-за большого количества народа.

Ранее сообщалось, что на участке красной ветки метро нет движения поездов.