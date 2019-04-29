Телеоператор погиб при съемках празднования Пасхи в Греции

Телеоператор в городе Каламата погиб во время съемок празднования Пасхи из-за пиротехники, передает Афинско-Македонское агентство новостей.

По имеющейся информации, 53-летнему мужчине во время съемок попала в голову дымовая шашка. Телеоператора в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти его не удалось.

Газета «Вима» отмечает, что пострадавший в момент инцидента вел трансляцию в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, что угрожавший взорвать все киевские церкви на Пасху мужчина задержан.