Телеоператор погиб при съемках празднования Пасхи в Греции
Телеоператор в городе Каламата погиб во время съемок празднования Пасхи из-за пиротехники, передает Афинско-Македонское агентство новостей.
По имеющейся информации, 53-летнему мужчине во время съемок попала в голову дымовая шашка. Телеоператора в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти его не удалось.
Газета «Вима» отмечает, что пострадавший в момент инцидента вел трансляцию в своем фейсбуке.
Ранее сообщалось, что угрожавший взорвать все киевские церкви на Пасху мужчина задержан.