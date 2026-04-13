Заказы товаров для дома и дачи выросли перед майскими выходными

РИА: россияне перед майскими праздниками стали чаще заказывать товары для дачи
Россияне перед длинными майскими выходными стали чаще заказывать товары для дома и дачи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на логистические компании.

Один из собеседников агентства рассказал, что в категории «Садоводство и растения» зафиксирован «рост марта к январю на 33% и марта к февралю на 22%». При этом он подчеркнул, что пик покупок приходится на апрель.

Другой отметил, что с началом дачного сезона поставщики маркетплейсов и торговых сетей активно пополняют стоки у ритейлеров. В марте и апреле по сравнению с январем и февралем отгрузки красок и лаков, садового инвентаря выросли более чем в 3 раза, удобрений — в 2,5 раза, строительных товаров - на 78%.

Кроме того, увеличился спрос на доставку в магазины сантехники, хозтоваров и инструментов.

Жителей России ждут длинные выходные в мае — праздники разделены на два периода по три дня каждый. Депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, кого не коснутся праздничные выходные.

Ранее сообщалось, что на майские праздники россияне потратят на 10% больше, чем в прошлом году.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
