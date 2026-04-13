В Китае рассказали, как Путин «всколыхнул» весь Ближний Восток одним звонком

Президент Владимир Путин показал всему миру позицию России в отношении конфликта на Ближнем Востоке во время беседы с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Как отмечается в материале, в стремительно меняющейся международной обстановке беседа двух лидеров «всколыхнула весь Ближний Восток». По оценке авторов, время для звонка было выбрано «идеально». Владимир Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет Sohu.

Российский лидер дал понять, что продолжит искать политико-дипломатические способы решения конфликта. Кроме того, был сигнал к тому, что Москва стремится предотвратить эскалацию и содействовать миру, говорится в тексте.

«Путин показал, что Россия не намерена бездействовать в условиях усиления давления со стороны США и Израиля. Напротив, Москва будет активно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану», — пишет Sohu.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

