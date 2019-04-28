Задержан угрожавший взорвать все киевские церкви на Пасху мужчина

В столице Украины задержали мужчину, который обещал взорвать на Пасху все церкви города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что неизвестный человек позвонил сотрудникам правоохранительных органов и заявил, что собирается взорвать все киевские храмы, церкви и синагоги на Пасху.

После этого украинская полиция стала разыскивать звонившего и нашла. Мужчину задержали. Также выяснилось, что его сообщения о «минировании» оказались ложными, уточняет агентство.

В настоящее время против мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе.