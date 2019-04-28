Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках. Поздравление он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Особое внимание он уделил «воинам и защитникам» Украины, которые дают «возможность сегодня праздновать».

«Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание…», — написал Зеленский по-украински.

На русском языке он обратился к украинцам со всего мира, «где бы они не находились», поздравив их «со светлым праздником».

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил об уникальности Пасхи 2019 года.