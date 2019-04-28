Папа Римский пожертвовал $500 тыс. на помощь мексиканским мигрантам
Папа Римский Франциск пожертвовал $500 тыс. на помощь мигрантам в Мексике. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, эти деньги выделены для строительства жилья, продовольствия и прочих потребностей мигрантов, которые прибыли из стран Центральной Америки.
Уточняется, что средства распределят между 16 мексиканскими епархиями и общинами.
В заявлении Ватикана сказано, что на настоящий момент в Мексике находятся около 75 тыс. мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы без средств к существованию.
Ранее сообщалось, что Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке.