Папа Римский пожертвовал $500 тыс. на помощь мексиканским мигрантам

Папа Римский Франциск пожертвовал $500 тыс. на помощь мигрантам в Мексике. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, эти деньги выделены для строительства жилья, продовольствия и прочих потребностей мигрантов, которые прибыли из стран Центральной Америки.

Уточняется, что средства распределят между 16 мексиканскими епархиями и общинами.

В заявлении Ватикана сказано, что на настоящий момент в Мексике находятся около 75 тыс. мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы без средств к существованию.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке.