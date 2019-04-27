О погоде на майские праздники рассказал синоптик

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве на майские праздники. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, в первые майские праздники москвичей ожидает прохладная погода.

Он также добавил, что осадков на 1 и 2 мая не ожидается.

Варакин подчеркнул, что самые теплые дни будут 3 и 4 мая, воздух в Москве прогреется до 13-16°С.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности.