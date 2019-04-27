О погоде на майские праздники рассказал синоптик
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве на майские праздники. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, в первые майские праздники москвичей ожидает прохладная погода.
Он также добавил, что осадков на 1 и 2 мая не ожидается.
Варакин подчеркнул, что самые теплые дни будут 3 и 4 мая, воздух в Москве прогреется до 13-16°С.
Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности.