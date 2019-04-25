Кто стоит за терактами на Шри-Ланке, рассказали в МИД

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Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) точно стоит за терактами на Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы посмотрите, по времени как все было синхронизировано, и удар – я такое количество жертв не помню», — сказал Сыромолотов.

По его словам, данного развития событий «стоило ожидать».

Он также добавил, что часть боевиков ИГ отправилась в Юго-Восточную Азию после того, как террористов разгромили в Сирии.

Ранее СМИ рассказали об исполнителях терактов на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.