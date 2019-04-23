Пьяный пенсионер пытался сжечь в печи двухлетнего внука

В Омске пенсионер пытался сжечь в печи своего двухлетнего внука, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в дачном доме. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у супруги ребенка и выгнал ее. Мальчика он затолкал в печь.

Женщина позвала на помощь, и ее внука удалось спасти. В результате ребенок получил ожоги 50% тела, его доставили в реанимацию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана пытался сжечь заживо беременную подругу.