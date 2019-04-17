Опубликован первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

В Сети опубликована первая фотография из космоса собора Парижской Богоматери после пожара. Снимок был выложен в твиттере космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.

«Наши коллеги из PlanetLabs (американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли) сделали то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара», — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре Нотр-Дама.