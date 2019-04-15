Россиян предупредили об опасности стать наркокурьером за рубежом

Министерство иностранных дел России призвало россиян быть бдительными при поездках за границу из-за опасности быть завербованными в качестве наркокурьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Консульского департамента МИД России.

В ведомстве указали на попытки транснациональных синдикатов завербовать россиян за границей и использовать их в качестве наркокурьеров и участившиеся задержания граждан России по подозрению в наркопреступлениях.

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«При этом применяются самые изощренные схемы воздействия вплоть до методов шантажа и запугивания. Все чаще вербовочная работа ведется через социальные сети и мессенджеры», — говорится в сообщении.

МИД призвал российских граждан проявлять «здоровую бдительность» и не соглашаться передавать чужой, даже «пустой» багаж, а также соблюдать законы и обычаи государства пребывания.