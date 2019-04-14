В Совфеде прокомментировали получение Киевом грамоты Петра I

Член российского Совфеда Франц Клинцевич назвал передачу Германией Украине грамоты Петра I вмешательством во внутреннюю политику Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению сенатора, передачу грамоты в преддверии второго тура президентских выборов на Украине следует расценивать как попытку оказать влияние на их итоги.

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«Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что грамота императора Российской империи не может принадлежать никому, кроме России.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.