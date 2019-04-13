Оцепление снято в районе КТО в Тюмени

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В Тюмени в районе проведения контртеррористической операции (КТО) сняли оцепление, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в зону оцепления, которая располагалась в Калининском административном округе на окраине Тюмени, попали жилые дома.

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«Оцепление на улицах снято», — сообщил источник.

Режим КТО был введен в Тюмени вечером 12 апреля, в ходе спецоперации силовики ликвидировали двоих боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в зоне КТО в Тюмени произошел пожар.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.