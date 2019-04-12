Опубликовано видео с места проведения КТО в Тюмени

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В социальных сетях очевидцы публикуют видео видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени.

На кадрах по городу проезжают десятки полицейских машин с включенными спецсигналами.

Ранее в управлении ФСБ сообщили, что режим КТО введен из-за выявления членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.

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По данным ведомства, террористы находятся в одном из частных домов Тюмени.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.