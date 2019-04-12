Опубликовано видео с места проведения КТО в Тюмени
В социальных сетях очевидцы публикуют видео видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени.
На кадрах по городу проезжают десятки полицейских машин с включенными спецсигналами.
Ранее в управлении ФСБ сообщили, что режим КТО введен из-за выявления членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.
Реклама
По данным ведомства, террористы находятся в одном из частных домов Тюмени.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.