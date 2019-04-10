Заполненный слитками древний корабль обнаружили в Турции

В Турции у берегов Анталии подводные археологи нашли торговое судно, которое было набито медными слитками. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, этот корабль затонул еще 3600 лет назад. По словам археологов, он потерпел крушение примерно в 1600 году до н.э. Судно достигает в длину 14 метров, и на нем были найдены 1,5 тонны медных слитков, уточняет издание.

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Археологи добавили, что это открытие представляет собой большую ценность, так как на корабле перевозились первые в мире промышленные изделия.

Ранее сообщалось, что на дне Черного моря нашли древнейший неповрежденный корабль‍.