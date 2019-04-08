В Крыму ответили назвавшей русскоязычных украинцев «рабами» Фарион

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова украинского политика Ирины Фарион, заявившей о том, что русскоязычные украинцы являются «рабами и оккупантами», передает РИА «Новости».

Бальбек подчеркнул, что политик сама находится «в рабстве у своих русофобских желаний» и пытается захватить умы жителей страны.

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«Именно она пытается оккупировать умы граждан. Правда, судя по ее пролету с депутатством, попытка провалилась», — отметил Бальбек.

Он считает, что Фарион «помешана на дремучем национализме». Однако он добавил, что в настоящее время винить Россию — это уже «политический мейнстрим» на Украине.

Ранее сообщалось, что Фарион назвала украинцев «рабами».