Взрыв в жилом доме произошел в Тбилиси

В столице Грузии в одном из жилых пятиэтажных домов в Дигомском массиве произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы по управлению ЧС страны.

По данным полиции, эпицентр взрыва находился на четвертом этаже дома.

Из-за взрыва пострадали три человека. Их срочно госпитализировали, добавили в пресс-службе.

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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы.