Два суда столкнулись в Бельгии, есть пострадавшие
В бельгийском городе Антверпене столкнулись два прогулочных суда на реке Шельда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение агентства морских и прибрежных служб.
Как отмечается, на место происшествия приехали спасатели, чтобы извлечь пассажиров из воды.
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Уточняется, что в результате столкновения пострадали 18 человек, трое из них — получили серьезные травмы.
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