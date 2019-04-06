Два суда столкнулись в Бельгии, есть пострадавшие

В бельгийском городе Антверпене столкнулись два прогулочных суда на реке Шельда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение агентства морских и прибрежных служб.

Как отмечается, на место происшествия приехали спасатели, чтобы извлечь пассажиров из воды.

Реклама

Уточняется, что в результате столкновения пострадали 18 человек, трое из них — получили серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в Ираке перевернулся паром с людьми, есть жертвы.