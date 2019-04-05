Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Об этом в твиттере заявил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.
По его словам, взрыв произошел на нефтепроводе в секторе Ла Леона.
Он также прикрепил видео, на котором виден высокий столб огня на местом взрыва.
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При этом данных о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что при взрыве нефтепровода в Ливии погибли 60 человек.