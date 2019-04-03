В УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви»

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В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса «новой церкви» Украины и отозвать его, передает РИА «Новости».

Отмечается, что томос захотели отозвать, потому что действия Константинопольского патриархата на Украине «нанесли большой урон украинскому православию».

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В УПЦ подчеркнули, что патриарх Варфоломей должен сам признать свою ошибку и исправить ее.

«Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томос», — добавили в УПЦ.

Ранее сообщалось, что Епископ заявил о притеснениях УПЦ на Украине.