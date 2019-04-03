Памятники Кортесу и Колумбу предложили убрать в Мексике

В Мексике Зеленая партия предложила убрать памятники Христофору Колумбу и Эрнану Кортесу, участвовавших в покорении народов Америки в XV-XVI веках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Тереса Рамоса Арреолы.

По его словам депутата, эти «два персонажа» стали первопричиной испанской конкисты, которая была бесчеловечна и разрушительна дли коренного населения Америки.

Реклама

«Поэтому предлагается убрать любые памятники и переименовать все улицы, проспекты и так далее, носящие имена Христофора Колумба и Эрнана Кортеса», — добавил Рамос Арреола.

Колумб стал первооткрывателем Америки, Кортес же известен как покоритель Мексики. Они причастны к гибели около 100 тысяч жителей столицы ацтеков в XVI веке, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что в Риге двух солдат ВС США оштрафовали за осквернение памятника Свободы.