В Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве будет ограничена продажа спиртных напитков и напитков в стеклянных бутылках на время майских праздников, передает РИА «Новости».

«Спиртное нельзя будет купить в магазинах рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре, а также слабоалкогольные напитки», — сообщили в столичной мэрии.

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Отмечается, что подзапрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре, а также слабоалкогольные напитки

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы рассказали, что такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни.