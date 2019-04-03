Голый шведский офицер арестовал преступника в сауне

Голый офицер шведской полиции арестовал преступника в сауне в Стокгольме, передает SVT.

Как отмечается, он узнал в нем наркоторговца, и решил провести задержание, несмотря на то, что оба мужчины были без одежды.

В материале уточняется, что правонарушитель находился в бегах после того, как получил тюремный срок за преступления, связанные с наркоторговлей, а также за нападение на должностное лицо.

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Подчеркивается, что несмотря на некую комичность ситуации, арест был выполнен профессионально и недраматично.

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