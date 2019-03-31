В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.
По данным ведомства, сильный ветер начнется в Москве приблизительно с 14.00 и сохранится до конца дня.
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«В Москве ожидается ветер с порывами 12-17 м/с», — добавили в МЧС.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +13°С.