Российские учителя разделись ради уволившейся из-за фото в купальнике коллеги

Российские учителя начали публиковать в социальных сетях свои снимки в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди, поддерживая барнаульскую учительницу, которой пришлось уволиться из-за опубликованного в соцсетях снимка в купальнике.

Ранее сообщалось, что учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимка, где она позирует в купальнике.

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Участницы флешмоба подчеркивают, что они проводят его, пытаясь изменить устоявшееся в российском обществе представление о педагоге, как о человеке без личной жизни и увлечений.

К примеру, казанская учительница Яна Абдуллина сопроводила свой снимок комментарием о том, что происходящее с Кувшинниковой является «травлей», а Анна Малыхина из Хакасии добавила к фото хештег #школотауженета.