Женщина в Бангладеш родила дважды в течение месяца

В Бангладеш женщина дважды родила в течение месяца. Об этом сообщает Asia One.

Согласно имеющейся информации, речь идет о 20-летней Арифе Султане. В феврале женщина родила сына, однако спустя 26 дней она снова оказалась в родительной палате. У женщины оказалось две матки, во второй росли еще два плода, поэтому через указанный период она смогла родить разнополых близнецов.

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Уточняется, что врачи не обнаружили вторую матку во время первых родов.

Ранее сестры из США дважды родили детей в один день.