У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы

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Ученые обнаружили травмы у двух белух в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как отмечается, у одной из них — обморожение на спине, у другой — рана на заднем краю левого плавника.

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«Для них были разработаны индивидуальные планы и рекомендации по лечению», — подчеркнули в ВНИРО.

Уточняется, что здоровье остальных животных удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье.