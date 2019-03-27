У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы
Ученые обнаружили травмы у двух белух в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Как отмечается, у одной из них — обморожение на спине, у другой — рана на заднем краю левого плавника.
Реклама
«Для них были разработаны индивидуальные планы и рекомендации по лечению», — подчеркнули в ВНИРО.
Уточняется, что здоровье остальных животных удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье.