Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Сотрудники полиции задержали на севере Китая неизвестного, застрелившего пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления безопасности уезда Кайлу.
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
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Сотрудники правоохранительных органов ранили стрелявшего мужчину и задержали.
В настоящее время выясняются детали произошедшего, задержанный находится под стражей.
Ранее сообщалось, что детей расстреляли в школе в Бразилии.