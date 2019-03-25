Задержан подозреваемый в надругательствах над школьницами пенсионер

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, которого подозревают в надругательствах над двумя школьницами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК России по Свердловской области.

По данным следствия, в марте 2019 года в районе аллеи по улице Опалихинская пенсионер совершил действия сексуального характера с девочками восьми и девяти лет. Школьницы рассказали об этом родителям и они подали заявления в полицию.

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Отмечается, что пенсионера задержали в районе этой же аллеи.

«При допросе задержанный вину признал», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу до 17 мая. Пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену.