Кенийский монах получил $1 млн как лучший учитель мира

Правительство Дубая проинформировало о том, что лауреатом Global Teacher Prize и лучшим учителем мира был признан 36-летний кенийский монах-францисканец Питер Табичи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на церемонии награждения 23 марта он получил премию в $1 млн.

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Согласно представленной информации, Табичи преподает математику и физику в сельской школе.

Ранее были названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей.