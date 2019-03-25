Кенийский монах получил $1 млн как лучший учитель мира
Правительство Дубая проинформировало о том, что лауреатом Global Teacher Prize и лучшим учителем мира был признан 36-летний кенийский монах-францисканец Питер Табичи. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что на церемонии награждения 23 марта он получил премию в $1 млн.
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Согласно представленной информации, Табичи преподает математику и физику в сельской школе.
Ранее были названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей.