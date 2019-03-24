Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии

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Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА «Новости».

Она добавила, что заболеваемость онкологическими заболеваниями среди взрослых и детей вместе почти в три раза выше среднемировых показателей по онкологии.

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«Ежегодно в Сербии с населением около 7 миллионов человек диагностируется до 40 тысяч онкологических больных», — сказала Груйичич.

По ее мнению, если исследования сербских ученых будут опубликованы в сотне мировых научных журналов, юристы могут подать к НАТО иск от имени государства.

Ранее в НАТО назвали бомбардировки Югославии «необходимыми».