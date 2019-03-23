На митинг около администрации Порошенко пришли 5 тысяч человек

Полиция Украины заявила о пяти тысячах участников акции протеста политической партии «Национальный корпус» в Киеве, сообщают «Украинские новости».

«По состоянию на 16.30 акция в центральной части столицы закончилась. По предварительным подсчетам, в ней приняли участие около 5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

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За порядком на улицах Киева следили 1,5 тыс. сотрудников полиции.

Сообщается, что две тысячи активистов «Нацкорпуса» двигались на администрацию президента, однако беспорядков не произошло.