Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

«Мужчина был проинформирован о вменяемых преступлениях в ходе состоявшихся сегодня слушаний в окружном суде Центральных Нидерландов. Он признал свою вину, а также заявил, что действовал в одиночку», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что мужчина придерживался «радикализованной идеологии».

Во вторник, 18 марта, мужчина открыл стрельбу в Утрехте на трамвайной станции. В результате стрельбы погибли три человека, а пять получили ранения.