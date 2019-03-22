Умер раненный ножом полицейский из Нижнекамска

Участковый уполномоченный полиции из Нижнекамска, на которого было совершено нападение с ножом, скончался по пути в больницу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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В ведомстве уточнили, что неизвестный возле здания УВД по Нижнекамску несколько раз ранил участкового, находившийся рядом полицейский открыл огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован, раненный полицейский скончался в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы.