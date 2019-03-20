Потерявшийся пятилетний мальчик из Аргентины преодолел за сутки более 20 км

В Аргентине пятилетний мальчик потерялся и преодолел за сутки расстояние в 21 километр. Об этом сообщает Clarin.

Как отмечается, во время прогулки с родителями в одном из районов провинции Сан-Хуан пятилетний Бенхамин Санчес пропал из поля зрения своих родителей, которые не смогли его отыскать.

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Более тысячи человек приняли участие в поисках мальчика. Спустя сутки ребенка нашли. Уточняется, что он был в сознании, но обезвожен.

«Мальчик сидел под деревом. Он попросил воды. Мы заметили, что он был напуган, но не плакал. Нам пришлось убедить его сесть в вертолет, потому что он боялся лететь. Но он согласился, чтобы встретиться с мамой», — заявил представитель службы безопасности провинции Густаво Фаринья.

По данным портала, в районе, где мальчик заблудился, обитают различные опасные животные. Более того, там наблюдаются резкие перепады температуры воздуха.

Сам мальчик рассказал, что он пил грязную воду из ручья и пробовал есть растения, которые ему не понравились.

Ранее сообщалось, что в США обертки от мюсли помогли спасти двух заблудившихся в лесу девочек.