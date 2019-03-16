Увеличилось число погибших при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

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Комиссар новозеландской полиции Майк Буш сообщил, что число погибших в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 50, передает Reuters.

Отмечается, что еще одного погибшего следователи обнаружили при осмотре одной из мечетей.

«С грустью сообщаю, что число людей, погибших в этом инциденте, возросло до 50. По состоянию на прошлую ночь мы смогли забрать всех жертв с обоих мест происшествия. При этом мы смогли найти еще одну жертву», — сказал Буш.

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Ранее сообщалось, что очевидец стрельбы в мечети Новой Зеландии пытался отвлечь стрелка.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.