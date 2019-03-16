Суд оставил новозеландского террориста под стражей

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Суд принял решение оставить 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, устроившего массовый расстрел в мечетях в Новой Зеландии, под стражей до 5 апреля. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 49 человек.

Ранее сообщалось, что новозеландский террорист оказался инструктором по фитнесу.