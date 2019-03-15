Новозеландский террорист рассказал о посещении Украины

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Австралиец Брентон Таррант, устроивший массовый расстрел в мечетях в Новой Зеландии, рассказал, что бывал на Украине, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что об написал в своем манифесте.

Таррант проговорился, когда рассуждал о миграционной политике, уточняет издание.

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«Вы не найдете отсрочки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире. Я знаю, потому что я был там», — отметил Таррант.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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