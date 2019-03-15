Премьер Новой Зеландии назвала терактом стрельбу в мечетях

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе брифинга заявила о том, что стрельба в мечетях была террористическими актами, пишет The New Zealand Herald.

Она подчеркнула, что данная ситуация является «беспрецедентной», а нападения можно квалифицировать только как теракт.

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Ранее сообщалось, что число жертв в мечетях в Новой Зеландии выросло до 40 человек.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.