Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

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Эфиопские следователи обнаружили, что у разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines триммер находился в таком же необычном положении, как и у аналогичного самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, об этом свидетельствуют найденные фрагменты стабилизатора самолета.

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Ранее сообщалось, что газета The New York Times узнала об аномальном ускорении разбившегося в Эфиопии Boeing.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.