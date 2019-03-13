Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В странах европейского региона регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, широкое распространение вируса гриппа зафиксировано в 28 странах Европы.

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При этом в пять странах зарегистрированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы.